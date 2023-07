35-jarige Thaise festivalganger overlijdt in VIP-zone Tomorrowland: “Vorige week verloren we een crewlid en nu dit”

Op het festivalterrein van Tomorrowland in Boom is dit weekend opnieuw een dode gevallen. Het gaat om iemand met de Thaise nationaliteit die in 1988 geboren is. Over de doodsoorzaak is voorlopig geen duidelijkheid. Vorige week kreeg het festival al de dood van een 26-jarig crewlid te betreuren. Daar waren mogelijk drugs in het spel, hoewel ook dat nog niet zeker is. De organisatie benadrukt dat het alles eraan doet om de veiligheid van de festivalgangers te verzekeren. “Maar er zijn twee dingen die we niet in de hand hebben: het weer en de persoonlijke beslissingen die mensen nemen.”

“Het overlijden gebeurde vrijdagavond”, zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket. “De omstandigheden worden momenteel onderzocht. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd, evenals een wetsdokter en er zal nog een autopsie volgen.”

Het slachtoffer is iemand van 34 of 35 jaar met de Thaise nationaliteit. Ook zou het iemand zijn die in het proces van een geslachtsverandering zat. De festivalorganisatie bevestigt het tragische voorval en betuigt haar medeleven aan de nabestaanden, maar heeft voor de rest niet veel extra informatie.

Niet alles in de hand

“We weten dat er reanimatie heeft plaatsgevonden op het festivalterrein laat op de avond in één van de VIP-zones,” aldus Debby Wilmsen, woordvoerster van het festival. “Die persoon is daarna afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging, maar is helaas overleden. Tot nu hebben we nog geen contact met de familie van slachtoffer.”

Tomorrowland wil in eerste instantie vooral hun medeleven betuigen aan de nabestaanden van het slachtoffer. “We zijn natuurlijk heel verdriet,” gaat Wilmsen verder. “Vorig weekend verloren we al een medewerker, nu een festivalganger. Dit is niet waar ons festival voor staat. Het staat voor feesten, samenkomen en genieten van het leven. En we hebben er alles aan gedaan om het festival zo veilig en comfortabel mogelijk voor iedereen te organiseren. Alleen zijn er twee dingen die we niet in de hand hebben: het weer en de persoonlijke beslissingen die mensen nemen.”

Zesde dode

Vorige week viel ook al een dode te betreuren op het festival. Toen overleed de 26-jarige Nikola Stankovski. Zatermiddag namen vrienden en familie nog afscheid van hem in de stedelijke rouwaula in Mechelen. “Het afscheid was perfect”, reageert zijn zus. “Onze laatste wensen en gebeden zullen bij hem geraken.” Over de doodsoorzaak bij Nikola is voorlopig nog geen duidelijkheid. Het parket heeft een autopsie uitgevoerd en er zal nog een toxicologisch onderzoek worden gedaan. In de loop van de komende week kennen we daarvan waarschijnlijk het resultaat.

Ook tijdens vorige edities vielen er al doden te betreuren op het festival in Boom. Zo overleed in 2012 een Britse festivalganger aan een overdosis drugs. Hij werd dood aangetroffen in zijn hotelkamer. In 2018 vielen twee doden te betreuren. Een 33-jarige vrouw uit Tsjechië en een 26-jarige vrouw uit India overleden toen aan de gevolgen van xtc-gebruik. Door de drug waren ze overmatig veel water beginnen drinken, waardoor ze bezweken aan waterintoxicatie. In 2019 overleed een 27-jarige man uit India. Ook zijn dood bleek uiteindelijk drugsgerelateerd te zijn.

We doen er natuurlijk alles aan om het festival voor alle 70.000 feestvier­ders zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar daar komt ontzettend veel bij kijken. Drugs zijn een maatschap­pe­lijk probleem Peter Muyshondt, korpschef PZ Rupel

Zowel de organisatie als de politie zeggen dat er geen extra controles zullen komen, want er wordt op Tomorrowland al heel wat gecontroleerd. Bijvoorbeeld op mobiliteit, diefstal en drugs. Iedere dag zijn er 300 agenten aanwezig die zowel voor als tijdens het festival mensen routineus aan controles onderwerpen.

“Dergelijke incidenten kunnen bijna niet vermeden worden op een evenement van deze grootorde,” aldus Peter Muyshondt, korpschef van PZ Rupel. “We doen er natuurlijk alles aan om het festival voor alle 70.000 feestvierders zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar daar komt ontzettend veel bij kijken. Drugs zijn een maatschappelijk probleem. We werken samen met alle overheden en gespecialiseerde politiediensten, maar het blijft een evenement met veel mensen op een kleine oppervlakte.”

