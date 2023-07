250 sollicitanten gaan op jobjacht in het reuzenrad van Tomorrowland: “Gelukkig heb ik geen hoogtevrees”

Het is eens iets anders dan een saai kantoor. Op de jobbeurs van Love Tomorrow en VDAB gingen sollicitant en recruiter in gesprek in een van de gondels van het reuzenrad. Zo’n tripje gaat maar liefst tot 55 meter hoogte en biedt een uitzicht over het hele festivaldomein. Maar of je daar ten volle van kan genieten wanneer je vol adrenaline jacht maakt op de job van je leven?

Knikkende knieën

De 250 sollicitanten die donderdag hun kans kwamen wagen, leken echter weinig last te hebben van knikkende knieën. “Ik zit een beetje in een luxepositie”, legt Jonathan Van Dijck (25) uit Brasschaat uit. “Als industrieel ingenieur bouwkunde heb ik heel wat jobmogelijkheden. Ik ben dus niet heel zenuwachtig. Maar we zullen zien wat er vandaag uit komt. Ik heb me alleszins goed voorbereid.”

“De omstandigheden zijn wel erg uniek”, vervolgt Jonathan. “Ik ben al eens op Tomorrowland geweest om te feesten, maar dit is de eerste keer dat ik er ben voor een sollicitatiegesprek. In een reuzenrad dan nog. Hoogtevrees? Daar heb ik gelukkig geen last van. Ik hoop later appartementen te kunnen bouwen. Dan zou hoogtevrees voor mij dus een groot probleem zijn.” (lacht)

Fantastische sfeer

Laurens Vandewalle (28) uit Wetteren maakt zich op voor een gesprek met het accountancy- en consultancybedrijf Mazars. “Ik ben afgestudeerd in financiën en verzekeringen, dus dat zou écht iets voor mij zijn. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik hier vooral ben om rond te kijken en de fantastische sfeer op te snuiven. Tijdens het sollicitatiegesprek zal ik het vooral van mijn vlotheid moeten hebben.” (lacht)

“Digitale events waren een goed alternatief tijdens corona, maar er kan toch niks op tegen een fysieke jobdag waar een werkgever en kandidaat meteen informeel met elkaar in gesprek kunnen gaan”, zegt Stefan De Bruyne van VDAB. “Dat is hoe we drempels overwinnen en wat ervoor zorgt dat werkgevers en kandidaten elkaar een kans geven. Hopelijk zitten er vandaag een aantal matches tussen en kunnen enkele van onze bezoekers de jobswitch van hun leven maken.”

