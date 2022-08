212 mensen gearresteerd, 60 taxi’s en 7 drones in beslag genomen: Antwerps parket blikt terug op drie weekends Tomorrowland

Rumst/Boom Is dit het mooiste padelveld ter wereld? Reetse sportclub De Klinkaert pakt uit met primeur op Dreamville

Een van de vele eyecatchers op camping Dreamville is ongetwijfeld het gouden padelcourt in de chill-outzone: helemaal in Tomorrowlandstijl, uniek in zijn soort en eigendom van de Reetse sportclub De Klinkaert. Ook na het festival kan je van het terrein gaan gebruikmaken om te padellen. En wat meer is: je steunt er het goede doel mee.

28 juli