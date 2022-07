17 taxi’s in beslag genomen tijdens eerste weekend van Tomorrowland: “Ritje naar Mortsel? 100 euro of meer”

Lees meer over Tomorrowland 2022 in ons dossier.

De regels voor de taxi’s zijn dit jaar verscherpt. Ze mogen passagiers enkel laten in- of uitstappen in de zone op de Papensteenstraat achter de Colruyt in Boom vlakbij de N177 (Antwerpsestraat) of in het afgebakend gebied vlakbij de camping op de Rumstsestraat in Rumst. Ook in de kiss-en-ridezones is dat toegestaan. “Een arbitragecommissie kijkt erop toe dat aan gecommuniceerde en gangbare prijzen vervoerd wordt”, vertelt Peter Muyshondt, korpschef van Lokale Politie Rupel.

Ronselen in zijstraten

Hoeveel het kost om van Boom vijftien kilometer verderop in Mortsel te geraken na Tomorrowland? Uit een korte rondvraag in de taxizone van de Papensteenstraat blijkt dat dat zondagavond omstreeks 19 uur een 40 à 60 euro zou bedragen. En om middernacht moet je volgens een chauffeur toch wel 90 à 110 euro rekenen. Een lezer spreekt zelfs van het astronomisch bedrag van 170 euro. “In verband met afgelopen festivalweekend heb ik nog hogere bedragen gehoord”, zegt Joris Van Camp, woordvoerder van Lokale Politie Rupel. “Er circuleren inderdaad exuberante prijzen.”

Quote Het rijgedrag van enkele taxibe­stuur­ders was echt bedenke­lijk Peter Muyshondt, Korpschef

Die woekerprijzen zouden vermeden moeten worden door de taxi’s te centraliseren in zones, waar de festivalgangers door controles behoed worden van oplichterij. In de bewakingsperimeter en de veiligheidsperimeter rond het festival mogen enkel taxi’s binnen die kunnen aantonen dat de passagier in deze zones woont. “Er is meer dan werk genoeg voor iedereen. En toch zijn er taxi’s die in de zijstraten zijn gaan ronselen. Vooral op zondag was het een probleem”, weet Muyshondt. “We zijn dat zo beu als koude pap. Gedurende het eerste weekend hebben we al 17 taxi’s in beslag genomen tot na het laatste weekend van Tomorrowland. Grosso modo houden de taxichauffeurs zich wel aan de spelregels. Maar wie die overtreedt, wordt zonder discussie getakeld.”

Veiligheidsrisico

“De komende twee weekends gaan we de controles intensiveren. Wellicht gaan we nog meer taxi’s in beslag moeten nemen. Dat is heel spijtig, maar als die zich niet aan de regels houden, geeft dat ook een risico voor de veiligheid. Zo zijn zondagavond enkele ongevalletjes gebeurd die de uitstroom bemoeilijken. En dan nog permitteren sommige taxichauffeurs zich alles en rijden ze stewards bijna van hun sokken. Het rijgedrag van enkele taxibestuurders was echt bedenkelijk”, zegt Muyshondt. “Naast strengere controles gaan we signalisatie voorzien met de gangbare taxiprijzen voor de festivalbezoekers.”

