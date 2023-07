17 dealers gevat en 148 festivalgangers betrapt met drugs tijdens eerste Tomorrowland-weekend

De op drugsbezit betrapte festivalgangers kregen een onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) aangeboden door het parket. In totaal ging het om 37.500 euro. De verdovende middelen werden meteen in beslag genomen en de betrapte persoon moest het festival verlaten en zijn polsbandje afstaan. Ook de dealers wachtte uiteraard dat laatste lot.

Taxi’s, drones en zakkenrollers

De politie nam rond het festival ook 15 taxi’s bestuurlijk in beslag, omdat er klanten werden geronseld buiten de voorziene zones of omdat de taxi wettelijk niet in orde was. Verder werden ook acht drones in beslag genomen - het gebruik daarvan was strikt verboden.