16 dealers opgepakt en 17 taxi’s in beslag genomen op eerste weekend Tomorrowland: “Toch verliep het weekend zonder grote incidenten”

Boom116 drugsgebruikers en 16 dealers. Dat is het resultaat van uitgebreide controles door politiezone Rupel op het eerste weekend van Tomorrowland. Ook werden 17 taxi’s in beslag genomen , onder meer omdat de chauffeurs klanten probeerden te ronselen buiten de voorziene zones. Ondanks de arrestaties, én de waarschuwing dat sommige verkochte pillen gevaarlijke hoeveelheden MDMA bevatten, verliep het festival volgens politie en parket tot nu toe rustig en zonder grote incidenten.

Politiezone Rupel staat, samen met andere politiezones uit het hele land en de federale politie, in voor de veiligheid tijdens de 16de editie van festival Tomorrowland. Daarvan werd het eerste weekend van dit jaar zondag feestelijk afgerond. In eerste instantie is er een grote aandacht voor de mobiliteit in Boom, Rumst en op alle toegangswegen. Op het terrein houdt de politie controles die zichtbaar zijn, maar er wordt ook met anonieme teams gewerkt, waarbij de nadruk ligt op diefstallen en drugsfeiten.

“Tijdens het eerste weekend werden 82 mensen gearresteerd”, aldus Kristof Aerts van het Antwerps parket. “47 gerechtelijk en 35 bestuurlijk voor openbare dronkenschap, overlast, en andere zaken. 16 mensen werden opgepakt, omdat ze zonder ticket het festivalterrein probeerden binnen te dringen.”

Drones in beslag genomen

De politie heeft 17 taxi’s bestuurlijk in beslag genomen, omdat er klanten werden geronseld buiten de voorziene zones of omdat de taxi’s wettelijk niet in orde waren. Daarnaast werden ook twee drones geconfisqueerd. Tijdens het festival gelden strenge regels voor het gebruik van drones om de veiligheid van het publiek te garanderen.

“Ook werden maar liefst 116 festivalgangers betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak”, gaat Aerts verder. “Ze kregen een onmiddellijke minnelijke schikking aangeboden van het parket. Die liep van 75 euro voor softdrugs tot 150 euro voor harddrugs. In totaal gaat het om 14.475 euro. De verdovende middelen werden daarbij uiteraard meteen in beslag genomen. Een betrapte festivalganger verliest voor alle duidelijkheid meteen zijn toegangsbandje en wordt onmiddellijk van het festivalterrein verwijderd.”

Te veel MDMA

Daarnaast konden de ordediensten zestien mensen betrappen op het dealen van drugs. Zij kregen van het parket een rechtstreekse dagvaarding voor een themazitting in de rechtbank die zal plaatsvinden op 26 oktober. Het gaat om vijf Belgen, vier Nederlanders, één Duitser, één Portugees, één Slowaak en één Pool. Drie Italianen kregen een dagvaarding voor oplichting voor het verkopen van nepdrugs.

“De in beslag genomen drugs werden getest door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), waarmee nauw werd samengewerkt”, besluit Aerts. “Aan de hand van die labotesten weten we dat er ook pillen in omloop zijn die een zeer gevaarlijke hoeveelheid MDMA bevatten. We willen daar samen met politie extra voor waarschuwen.”

Tot slot werden tijdens het eerste weekend 14 gauwdieven gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het gaat om voornamelijk Zuid-Amerikanen die op jacht waren naar smartphones en juwelen. De onderzoeksrechter heeft twaalf van hen onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Onthoud goed dat de organisatie van Tomorrowland lockers ter beschikking stelt waar festivalgangers hun kostbare spullen veilig kunnen opbergen.

