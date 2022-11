Ziekenhuizen vragen aandacht voor handhygiëne met ‘Rad van patiëntveiligheid’

Leuven Op ’t gemak? Vrouw & Maatschap­pij strijdt tegen seksueel grensover­schrij­dend gedrag in uitgaansle­ven: “Jaarlijks zo’n 50 aangiftes van verkrach­ting na spiking. Dat komt overeen met één geval per week”

De Leuvense leden van Vrouw & Maatschappij verzamelden zopas aan Fonske in Leuven om ten strijde te trekken tegen grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. “Met een kroegentocht op de Oude Markt in Leuven sensibiliseerden we het barpersoneel om adequaat op te treden bij grensoverschrijdend gedrag”, klinkt het.

