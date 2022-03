Zesdejaars kopen bok voor 100-dagenfeestje, zorgboerderij vangt verwaarloosd beest op: “Dieren zijn geen speelgoed”

Bonheiden/GrimbergenZorgboerderij Huppeldepup heeft vrijdag in Bonheiden een bokje in beslag genomen dat door een groep jongeren was achtergelaten na een uitgebreide 100-dagenviering. Oprichtster Ellen Van Assche wil hen sensibiliseren. “Dieren mogen niet worden gebruikt om feestweken te animeren.”

Het Grimbergse Huppeldepup kreeg vrijdag een ongerust telefoontje van de leiding van Chiro Putsesteenweg over een geitje dat was achtergelaten op zijn terreinen. Het dier was afkomstig van een 20-tal zesdejaars dat de lokalen had afgehuurd voor een heuse feestweek voor Chrysostomos.

“Het thema van hun feestje was blijkbaar de boerderij en daar hoorde volgens hen een geit bij”, vertelt Van Assche. “Zonder eten, drinken of schuilplaats en in onveilige omstandigheden werd het dier achtergelaten.”

Huppeldepup contacteerde op haar beurt politiezone Bodukap, die vervolgens de dienst Dierenwelzijn inschakelde. Huppeldepup kreeg de vraag om de bok op te halen, wat ook gebeurde.

Mindset

Van Assche vindt het hoegenaamd niet kunnen dat jongeren dieren gebruiken voor hun feestjes. “De schooldirectie was niet op de hoogte, maar had wel gemerkt dat leerlingen moe en zelfs dronken op school aankwamen. Ze is ten zeerste begaan met de feiten.”

Volledig scherm Het bokje werd op de terreinen van Chiro Putsesteenweg achtergelaten in onveilige omstandigheden. © Zorgboerderij Huppeldepup

“Maandag gaan we samen op zoek naar een gepaste actie. Dieren zijn geen speelgoed. Die mindset moet er uit.” Volgens Huppeldepup ging ook de verkoper zwaar in fout, onder meer door een kuddedier alleen te verkopen.

Kosten

De minderjarige jongen die de bok kocht en zijn ouders zullen moeten opdraaien voor de kosten van de inbeslagname van het dier. “Ik hoop wel dat zijn vrienden hun aandeel ook erkennen en solidair zijn.”

De koper zou ook niet de bedoeling hebben gehad om het dier achter te laten, maar zou het nadien naar een kinderboerderij hebben willen brengen. Dat kon echter niet omdat het een bok was.

Naam

Voor de leiding van de Chiro heeft Van Assche dan weer niets dan lof. Bij wijze van beloning mochten de leden zondag een naam kiezen voor het dier. Het kon intussen tussen zijn soortgenoten bekomen. “Wij gaan nu op zoek naar een gouden stalletje”, besluit Huppeldepup.