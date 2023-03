Woning in Bonheiden beschoten met luchtdrukgeweer: 4 verdachten poging tot moord, waarvan 2 vrijgelaten onder voorwaarden

De feiten speelden zich donderdagvond 2 maart af in de Weynesbaan. Omstreeks 21.25 uur werd met een luchtdrukgeweer een schot gelost op een woning. Het schot was gericht op het raam dat uitgeeft op de leefruimte. De kogel bleef steken tussen de dubbele beglazing. Volgens de politie gaat het niet om een aanslag in het drugsmilieu. “De feiten kaderen in een geschil in de persoonlijke sfeer waardoor het slachtoffer, dat thuis was, de wagen die voor de woning is gestopt kon herkennen”, licht Lies Verreet van de lokale politie toe.