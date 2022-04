Wekelijkse markt van Bonheiden viert 7de verjaardag: “Muzikanten en artiesten komen markt opfleuren”

Mechelen Mechelaars bestelden 50 picknick- en 48 gevelban­ken

Sinds 2020 kunnen Mechelaars bij hun stadsbestuur een aanvraag doen voor een picknick- of gevelbank. Sindsdien kregen vijftig buurten een gratis picknicktafel en werd op 48 plaatsen een gevelbank geplaatst, tot tevredenheid van schepen van Sociale Cohesie Rina Rabau Nkandu. “De publieke banken creëren een rustpunt voor ouderen en mensen die slechter te been zijn en nodigen uit tot gesprek. Met de gevelbanken en picknicktafels zetten we als stad in op ontmoeting en gezelligheid.” Vanaf dit jaar kiest de stad om enkel toegankelijke picknicktafels aan te bieden die ook vlot gebruikt kunnen worden door rolstoelgebruikers en mensen met een kinderwagen. Aanvragen kan via https://makers.mechelen.be/gevelbank-picknicktafel-info.

28 april