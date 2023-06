WEER. Vanochtend redelijk helder weer in Bonheiden

“Je ruikt de drugs, terwijl kinderen verderop een ijsje eten”: buren kaarten overlast Centrale Werkplaat­sen aan

Over een transformatie gesproken. Met de komst van een buurtpark, nieuwe wijken en de polyvalente evenementenlocatie Hal 5 is de buurt rond de oude Centrale Werkplaatsen onmiskenbaar een van de hipste plaatsen bij uitstek geworden. Maar die verandering is niet alleen positief, vinden enkele buurtbewoners. Al sinds enige tijd zien zij geweldplegingen, overlast en drugsgebruik in de drukbezochte wijk toenemen. “Ik ben vaak bang, ja.”