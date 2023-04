WEER. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Bonheiden

Sint-Katelijne-Wa­ver dingt mee naar titel van ‘Wandelge­meen­te van het jaar’

Wandelsport Vlaanderen nomineerde Sint-Katelijne-Waver als Wandelgemeente van het jaar 2023. Vier andere gemeentes dingen mee naar de titel. “We zijn fier op onze nominatie, maar we hebben de titel natuurlijk nog niet te pakken”, zegt Bart De Boeck (N-VA), schepen van Toerisme. “We nemen het op tegen Heuvelland, Lommel, Zemst en Erpe-Mere. Eind augustus gaat het aantal gemeentes dat nog kans maakt op de titel dan van vijf naar drie. Zitten we in de top drie? Dan krijgen we op 7 oktober de kans om onze gemeente in de kijker te zetten op een evenement van Wandelsport Vlaanderen. Die dag wordt ook de winnaar bekendgemaakt. Maar voor nu is stemmen de boodschap. Als we winnen, zullen we dat natuurlijk gepast vieren."