WEER. Kans op helder weer in Bonheiden vanochtend

KIJK. K3 wordt meter van Technopo­lis: “Zelfs in onze dansjes zit wetenschap”

“Ik denk dat ik later met mijn kindjes toch iets rapper naar Technopolis zal komen.” Marthe De Pillecyn maakte woensdag goede voornemens bekend nadat ze samen met K3-collega’s Hanne en Julia meter was geworden van het doe-centrum in Mechelen. En zo doet ze meteen zelf wat de samenwerking beoogt: meer kinderen, en dan vooral meisjes, warm maken voor wetenschap.