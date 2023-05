WEER. Kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Bonheiden vanochtend

Inge ontsteekt 241 kaarsjes voor slachtof­fers watersnood in Compostel­la: “Met opbrengst helpen we huis herop te bouwen”

Inge Maes (62) uit Mechelen heeft na een bedevaart 241 kaarsjes gebrand in de kathedraal van Santiago de Compostella. De gesponsorde opbrengst gaat naar de slachtoffers van de overstromingsramp in Wallonië. “De mensen denken dat het na twee jaar wel weer in orde is, maar dat is nog lang niet het geval.”