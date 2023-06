WEER. In Bonheiden kans op zo goed als helder weer vanochtend

IN BEELD. Heet, heter, heetst: bezoekers Live Is Live laten geen énkel schaduw­plek­je onbenut

Gisteren was het heet, vandaag ... bloedheet. En dat hebben ze op Live Is Live geweten: op het nieuwe festival aan de Middenvijver op de Antwerpse Linkeroever was het zondagmiddag koortsachtig zoeken naar schaduwplekjes. Na optredens van Suede, Belle & Sebastian en dEUS staat straks levende legende Grace Jones op de planken. Haal die hoelahoep maar boven!