WEER. In Bonheiden heldere ochtend

Drie bestuurder onder invloed en 21 parkeerboe­tes tijdens nachtelij­ke controle

In de nacht van zaterdag op zondag deed de Leuvense politie een controle op rijden onder invloed. Er werd gecontroleerd op verschillende plaatsen, zoals de Diestsesteenweg, Naamsesteenweg, Aarschotsesteenweg, Tiensesteenweg en in de Oostertunnel. In totaal werden 89 voertuigen naar de kant gehaald.