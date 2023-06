WEER. Helder weer in Bonheiden vanochtend

Twee diefstal­len uit niet-slotvaste auto’s

Op twee plekken in Mechelen hebben dieven ingebroken in een personenwagen. Zo werd er eerst een voertuig in de Pareipoelstraat geviseerd. Er werd een portefeuille met een geldsom, enkele bankkaarten en identiteitsdocumenten gestolen. Ook langs de Guido Gezellelaan werd er ingebroken in een auto. Hier gingen de dieven aan de haal met een draagbaar GPS-toestel. Volgens de eerste vaststellingen was het voertuig niet-slotvast achtergelaten. De politie spoort de dieven op.