WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Bonheiden vandaag

Chauffeur haalt voorligger in bij wegenwer­ken: “Door die werken was ik te laat op het werk”

De Mechelse politierechter heeft een chauffeur veroordeeld tot een geldboete van 240 euro. De man werd in mei 2022 opgemerkt door een patrouilleploeg van de politie. Dat gebeurde ter hoogte van enkele wegenwerken in Mechelen. “Op dat moment haalde meneer een voorligger in. Hij reed daarbij over een volle oranje streep”, klonk het op zitting. “Bovendien duwde hij vervolgens het gaspedaal in. De politie ging hem achterna en moest daarbij snelheden halen van 100 kilometer per uur.” De chauffeur erkende zijn overtreding. Aan de politierechter bood hij zijn excuses aan. “Ik was te laat op het werk door al die wegenwerken. Ik moest me dus haasten”, besloot hij zijn pleidooi.