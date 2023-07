WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Bonheiden vandaag

NET OPEN. Pop-up wijnbar ‘Piquette’ opent in voormalige koffiezaak: “Ons doel is het ‘lowkey’ te houden. Geen elitarisme, wél topkwali­teit”

De deuren van stadsbistro ‘Salto’ in de Rechtestraat van Lier zijn tijdelijk gesloten voor de zomermaanden. In plaats daarvan nemen Joris Duys (42) en Natania Van de Schoor (33) hun intrek in het voormalige koffiehuisje ‘BUNA’ voor een zomerse pop-up. In wijnbar ‘Piquette’ kan je terecht voor een goed glas wijn, een lekker gerechtje en vooral een sfeervol moment: “We willen het vooral plezant houden, ‘gene zever’”, zegt Joris.