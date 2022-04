Vrienden starten crowdfunding voor traplift voor Mathias (21) : “Zo kan hij toch tenminste in zijn eigen bedje slapen”

“Zo’n jonge kerel als Mathias hoort niet in een ziekenhuisbed en verdient zijn eigen plek.” De vriendinnen van mama Kim lanceerde vorige week hun crowdfunding via het platform steunactie.be. Het bedrag dat ze voor ogen hebben is 8.000 euro. “Mathias heeft al een hele zware medische weg afgelegd. Kim is alleenstaande moeder en moet met Mathias meermaals naar het ziekenhuis voor darmspoelingen, vertraagde maaglediging, maagzweren, zwakke kauwspieren, spraakgebrek,... Tot voor kort lukte het redelijk goed om alles voor Mathias te organiseren, maar sinds enkele weken zijn zijn onderbenen bij momenten verlamd en kan hij niet meer gaan. Daarom willen wij, de vriendinnen van mama Kim, helpen met de aankoop van een traplift zodat Mathias toch in zijn eigen bedje kan slapen. Het ziekenfonds komt voor deze aankoop, tot onze spijt, maar gedeeltelijk tussen”, klinkt het.

Rolstoelvriendelijk

“Een drietal weken geleden is de verlamming voor het eerst opgetreden. Ondertussen hebben we zowel op het gelijkvloers als boven een rolstoel staan. De trap nemen doet Mathias al zittend, trede per trede, en met hulp. De verlamming van zijn benen is de zoveelste fase in het proces van zijn ziekte”, legt mama Kim uit. Niet alleen een traplift is noodzakelijk, ook de woonst van Kim en Mathias moet een update krijgen. “Dat de rolstoel een prominente plaats zal krijgen in ons gezin staat nu al vast. De gezondheid van Mathias zal er spijtig genoeg niet op vooruit gaan. Ons huis, en vooral Mathias’ kamer, zal dus rolstoelvriendelijker moeten worden. Ook daarvoor zal ik bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap moeten aankloppen, maar hoeveel we daarvoor gaan krijgen weet ik nog niet.”

Quote Het is een heel ingrijpen­de ziekte met steeds verdere aftakeling van de spieren maar ook andere organen en uiteinde­lijk overlijden door de ziekte Kim , Mama van Mathias

Rust op zijn kamer

“Sinds zijn zesde is het voor mij altijd zoeken geweest: waar kan ik de juiste medische hulp vinden, hoe pak ik het financieel aan, voor welke dingen kan ik naar het ziekenfonds,...? Dat zijn zaken die er nog eens bovenop komen. Mathias zelf is vaak gefrustreerd door de situatie en wil gewoon kunnen leven zoals anderen. Alleen is hij daar meestal te moe voor, moeten we weer maar eens op controle of is hij te ziek. Mathias heeft een kleine wereld , zijn kamer is de enige plaats waar hij tot rust kan komen. Op school is hij regelmatig afwezig omdat buiten komen hem stress bezorgt en zijn maag en buikklachten enorm versterken.”

Quote Voor Mathias zorgen vraagt heel veel tijd en inspannin­gen. Als alleen­staan­de moeder is dat vaak zwaar maar door zo’n actie als die van mijn vrienden voel ik me niet alleen Kim , Mama van Mathias

Bekendheid

“Niet alleen hoop ik dat de crowdfunding een succes wordt, maar dat de ziekte van Steiner ook eens onder de aandacht komt. Het is een heel ingrijpende ziekte met steeds verdere aftakeling van de spieren maar ook andere organen . Hij zal uiteindelijk overlijden aan de ziekte”, gaat de mama verder. “Het initiatief van mijn vrienden raakt me. Voor Mathias zorgen vraagt heel veel tijd en inspanningen. Als alleenstaande moeder is dat vaak zwaar maar door zo’n actie als die van mijn vrienden voel ik me niet alleen. Het is heel lief dat ze dit voor ons willen doen.”

De steunactie vind je via deze link.