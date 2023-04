Volksfeest voor 250ste verjaardag van grenspaal ‘Grote Paal’: “Paal werd geplaatst na een discussie van 150 jaar”

WK Breaking brengt 350 breakdan­cers samen op Ladeuze­plein in Leuven: “Ik hoop op een medaille”

Nadat de wereldbekerwedstrijd Unbreakable vorig jaar al neerstreek op het Ladeuzeplein in Leuven is het in september de beurt aan het wereldkampioenschap ‘breaking’. Of ook: 350 breakdancers uit alle windstreken en dromen van een kwalificatie voor de Olympische Spelen.