VLABEL int bijna 20.000 euro aan achterstallige verkeersbelasting en boetes tijdens controleactie: “Er werden ook vier auto’s getakeld”

“Tijdens de controleactie kon de politie in totaal 18.772,44 euro aan achterstallige verkeersbelasting -en boetes innen”, luidt het bij de politiezone Bodukap. “Er werden ook nog vier auto’s getakeld.” De controleacties gingen verder ook nog gepaard met een alcoholcontrole. In totaal werden er 24 ademtesten afgenomen. Enkel in Duffel liep een chauffeur tegen de lamp. De bestuurder blies alarm.