Villa Praline start met thuisbegeleiding voor jongeren met beperking: “Dagcentrum laat op zich wachten, dus bieden we nu al ondersteuning aan”

BonheidenIn afwachting van een nieuw dagcentrum start vzw Villa Praline uit Bonheiden met thuisondersteuning voor gezinnen van jongeren met een beperking. Het gaat daarvoor een samenwerking aan met het centrum Zevenbergen van het zorgnetwerk Emmaüs. De begeleiders die aan huis komen, zullen later ook ingezet worden in het dagcentrum. “Want continuïteit is belangrijk”, klinkt het.

Villa Praline werd opgericht door een groep ouders van kinderen met een beperking, die zich afvroegen waar hun zoon of dochter na de schoolloopbaan terecht konden. Op termijn zal de vzw een dagverblijf voor jongvolwassenen uitbaten in de voormalige pastorij van Sint-Ludwina in de Zellaerdreef. De erfpacht is rond en de verbouwingen van het gebouw, waar 10 tot 15 jongeren worden begeleid, kunnen beginnen. “Omdat sommige gezinnen toch al nood hebben aan ondersteuning, maar de verbouwingen van het dagcentrum wat later starten door corona, bieden we nu thuisondersteuning aan”, vertelt Cindy Symons, medeoprichter van Villa Praline. “Een thuisbegeleider komt wekelijks aan huis om het gezin en de persoon met een beperking te ondersteunen. Samen activiteiten doen, advies en informatie geven, op zoek gaan naar de talenten, mogelijkheden en de interesses van de cliënt,... het kan allemaal.”

Volledig scherm Thuisbegeleidster Marjan Mampaey met Mariken © David Legreve

Wereld van verschil

Cindy spreekt uit ervaring. Haar 16-jarige dochter Mariken Delhoune heeft een zeldzame genetische afwijking met onder andere ernstige ontwikkelingsachterstand. “Ze is nu bijna twee jaar ononderbroken thuis. Het startte met de lockdown. Sindsdien heeft ze zware epilepsieaanvallen waardoor haar gedrag erg veranderd is. De voorbije maanden is ze enkele keren lelijk gevallen met een lichte hersenschudding en dubbele bekkenbreuk als gevolg. Ze heeft constante begeleiding nodig, maar om dat te combineren met een gezin én een job is zwaar. Om terug wat ademruimte te krijgen, komt Marjan Mampaey van Zevenbergen thuisondersteuning bieden. Zij ziet op welk niveau Mariken functioneert en waarvan ze geniet. Marjan gaat wandelen met Mariken of doet een andere activiteit met haar waardoor er voor ons als ouder meer tijd vrijkomt, al is het maar voor een tas koffie. Na slapeloze nachten en stressvolle dagen kan zo’n tas een wereld van verschil betekenen... en dat doet Marjan ook.”

Giften

Wanneer het dagcentrum in 2023 een feit is, zal de thuisondersteuner de begeleiding in het centrum voor zich nemen. “Zo is er continuïteit voor de cliënten die naar het centrum willen overstappen. De begeleidster heeft dan reeds kennis van de omgeving en de mogelijke activiteiten in de buurt”, aldus Raf De Chaffoy van Zevenbergen. Wie het dagcentrum wil ondersteunen, de ouders financieren zelf de verbouwing, kan dat doen met een gift. Voortaan kan de vzw via de Koning Boudewijnstichting fiscale attesten afleveren aan iedereen die geld schenkt voor de verbouwing.

Meer informatie over de werking van en de steun voor vzw Villa Praline op www.villapraline.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.