Vijver van kasteeldomein Zellaer slibvrij en voorzien van nieuwe brug

“In totaal ruimden we 2.500 kubieke meter slib in de vijver. De sliblaag wordt gevormd door onder meer afgevallen bladeren en ander organisch afval. Het zorgt ervoor dat de vijver dicht slibt en uiteindelijk helemaal verzandt. Dat proces hebben we nu een halt toegeroepen. We brachten ook een natuurlijke beschoeiing aan om de oevers van de vijver te verstevigen en installeerden we een nieuwe brug naar het middeneiland van de vijver”, zegt Jan De Haes (N-VA), covoorzitter van Stichting Kempens Landschap. “De oostelijke vijver lag bovendien een beetje verscholen in het park. Onttrokken aan het zicht door de bomen en rododendrons. Afgelopen weken herstelden we de zichtassen en de contouren van de vijver. Het resultaat is een vijver die opnieuw prominent aanwezig is in het park,” geeft covoorzitter van Stichting Kempens Landschap Kathleen Helsen (CD&V) nog mee. Het lokaal bestuur van Bonheiden, dat jaarlijks 50.000 euro investeert in de beheerswerken van het park, plant nog de aanleg van een nieuwe parking aan de ingang van het domein.