Verkeershinder op verschillende wegen vanaf 7 december: Pidpa en Vlaamse Waterweg voeren werken uit

Leuven BLÙM x ROOI: pop-up time aan de Vaartkom met twee Leuvense onderneem­sters

Twee Leuvense onderneemsters slaan de handen in elkaar en openen een pop-up in uniek expopand aan de Leuvense Vaartkom: BLÙM x ROOI in de Oude Dijlemolens. “Als ecoflorist/bloementeler en juwelenontwerpster delen we een uitgesproken liefde voor Leuven”, vertellen Tiffany Bideloo (BLÙM) en Sabine Coppens (ROOI). Je kan in de nieuwe pop-up ook terecht voor leuke en creatieve workshops.

1 december