Twintiger staat terecht voor verkrachting van beste vriendin: parket eist 18 maanden met uitstel

“Hij zei me dat hij het seksuele contact mist, maar ik ken dat niet. Want ik wil geen seks voor mijn 18 jaar”, vertelde ze aan de politie. “Ik viel in slaap, maar werd even later gewekt. Door hem en terwijl hij me met zijn vinger penetreerde. Ik riep om te stoppen. Dat deed hij toen ook.” Na een klacht bij de politie werd ook de twintiger verhoord door de politie. Hij gaf toe dat hij met zijn hand in haar broek was gegaan.