Twintiger krijgt werkstraf na vechtpartij

Een 21-jarige man uit Mechelen heeft een jaar de tijd om een werkstraf van 120 uren uit te voeren. De twintiger was volgens de rechtbank betrokken in een grote vechtpartij in Bonheiden. Het slachtoffer kreeg toen verschillende klappen in het aangezicht. “Hij had meerdere verwondingen en moest verzorgd worden in het ziekenhuis”, klonk het vorige maand op zitting. De twintiger kon snel worden geïdentificeerd. Het ging volgens het parket om een jongen die het slachtoffer kende omdat ze samenwoonden in een appartementsgebouw. De feiten werden met klem ontkend. Volgens zijn advocaat was er te weinig bewijsmateriaal, maar de rechter was het daar niet mee eens. Zij veroordeelde de man tot het uitvoeren van een werkstraf. Doet hij dat niet, dan riskeert hij alsnog een celstraf van twaalf maanden.