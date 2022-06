Twintig chauffeurs rijden te snel in zone dertig

Leuven UCLL-studenten ontwerpen educatieve zomerpak­ket­ten voor kansarme kinderen: “Waar uw wieg staat speelt helaas nog te veel mee.”

Met de zomervakantie in het vooruitzicht is het boeken toe voor alle leerlingen kleuter lager en middelbaar onderwijs. Maar voor kwetsbare kinderen is die zonnige zomerperiode vooral ellelang. Daar hopen 13 UCLL-studenten een mouw aan te passen. Met ‘Sunshine in a Box’ ontwierpen zij 100 dozen boordevol educatief materiaal. Kinderwerking Fabota mocht vandaag de dozen uitdelen.

27 juni