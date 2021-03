Twaalf geboortes op één dag in Imeldaziekenhuis: “Dit zien we zelden”

De kraamafdeling van Bonheiden heeft een drukke eerste weekdag achter de rug, met maar liefst twaalf geboortes. Het eerste kindje, genaamd Victor, werd iets na middernacht geboren. Daarna volgden nog Sird, Sem en Lee, Torre, Senne, Maxence, Amelia, Kobe, Lola en Lotte. Baby Lina sloot het rijtje af en kwam om 15.18 uur ter wereld. Volgens dokter Jan Bosteels, diensthoofd materniteit, heeft dit te maken met de verschillende lockdowns. “Ik vermoed dat er nog wel drukke dagen zullen volgen, we kenden dan ook een bijzonder jaar in 2020. Maar twaalf baby’s op één dag, dat zien we zelden. Normaal gezien worden er ongeveer vier kindjes per dag op onze kraamafdeling geboren. Gisteren was dat dus het driedubbele. Gelukkig hebben wij een flexibele ploeg van artsen en vroedvrouwen die voorbereid zijn op zulke situaties. Het was vooral een drukke nacht maar alle baby’tjes stellen het prima”, klinkt het.