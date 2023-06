Tuinrangerproject krijgt positieve evaluatie van Bonheidense gezinnen: “95% is tevreden”

Rijverbod van 8 dagen voor het gebruik van gsm achter het stuur: “Telefoon opgenomen wanneer ik de parking verliet”

De rechter in Mechelen heeft een man veroordeeld tot een rijverbod van 8 dagen. In juni 2021 werd hij door de politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) opgemerkt in Putte tijdens een controle-actie. Hij had toen zijn gsm-toestel in zijn rechterhand. Ook zijn veiligheidsgordel droeg hij niet correct. “Ik kom hier mea-culpa slaan”, zei hij tegen de rechter op zitting. “Ik heb het gedaan, maar ik ben geen roekeloze chauffeur. Op het moment dat ik de parking verliet, kreeg ik telefoon en ik had opgepakt en dus mijn gsm nog in de hand terwijl ik reed.” De jongeman gaf de rechter ook nog mee dat het de eerste en laatste keer is dat hij zich hieraan laat vangen. Hij noemde het een wake-up call. De rechter luisterde naar zijn pleidooi maar veroordeelde hem - onder meer omdat hij nog een jonge chauffeur is - tot een rijverbod van 8 dagen, een geldboete van 240 euro waarvan 80 euro met uitstel en het opnieuw afleggen van een rij-examen.