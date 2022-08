‘Tafeltje voor twee? Even onder het net, a.u.b.’: Rijmenams restaurant vindt originele oplossing tegen vervelende wespen

Hombeek Dieven stelen exclusieve BMW van ruim 60.000 euro van oprit: “Was auto die ik al heel lang wilde”

Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een exclusieve BMW M3 gestolen van een oprit in de Zemstseweg in Hombeek. “Het gaat om een verjaardagseditie waarvan er maar 500 werden gemaakt”, zegt eigenaar Steve Seghers.

5 augustus