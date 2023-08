Zeventiger bestolen tijdens wandeling

Een 71-jarige man is het afgelopen weekend bestolen door een gauwdief. De dief ging ervandoor met het gsm-toestel van de man. Er werd op die manier ook nog enkele identiteitsdocumenten ontvreemd. Op het moment van de diefstal was het slachtoffer aan het wandelen Onder-den-Toren in het Mechelse stadscentrum.