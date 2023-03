Schepencollege reageert op vertrek van Withaegels: “We betreuren zijn houding”

Rudy Van Roy (69) schrijft stadsver­haal over Lier: “Mijn grootva­ders zijn inspiratie voor het hoofdperso­na­ge”

Rudy Van Roy (69) verblijft in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Lier, waar hij iedere maand een stukje over oud Lier in het maandblad schrijft. Eerder schreef hij al ook al boeken over Lier en enkele romans. Twee jaar geleden kwam het idee iets te schrijven over de gebroeders Dox, naar wie het plein naast de Kluizekerk is vernoemd. De gebroeders Pieter en Frans Dox zijn onbekend onder de Lierenaars, dus ging Rudy op zoek naar de interessante geschiedenis achter deze figuren. “Het gevonden schilderij dat al jaren in bezit is van onze familie speelt ook een rol.”