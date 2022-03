Russische Ivan (9) vertaalt leerstof voor Oekraïense vluchteling Yelisey (9) in Bonheidense school: “Zijn al goede vrienden geworden”

BonheidenIn het vierde leerjaar van GO! basisschool Klim Op in Bonheiden is er een mooie Russisch-Oekraïense samenwerking opgezet. De negenjarige Ivan Rysev vertaalt er voor zijn klasgenootje en leeftijdsgenoot Yelisey Dotsenko, die met zijn mama en oudere zus naar ons land is gevlucht, de leerstof. “Dit is niet symbolisch bedoeld. Het belangrijkste was het welbevinden van Yelisey”, klinkt het bij de school.

Yelisey is één van de Oekraïense kinderen die de laatste dagen zijn weg naar een Vlaamse schoolbank heeft gevonden. Op maandag begon hij aan zijn eerste schooldag bij basisschool Klim Op. Een nieuwe schoolomgeving in een ander land, een kind is voor minder onder de indruk. Maar dankzij het vertaalwerk van Ivan verloopt de integratie vlotter. “Ik vertaal alles wat de meester zegt in het Russisch, ook Yelisey kan die taal spreken. De meester geeft me voldoende tijd om eerst alles te vertalen”, vertelt Ivan, in België geboren uit Russische ouders. “Ondertussen zijn we al goede vrienden geworden. Op de speelplaats zijn we meestal aan het voetballen of spelen we zombieball, een spelletje waarbij je een bal naar elkaar moet gooien. We amuseren ons samen.”

Blij met hulp

“Tijdens de lessen leggen we niet de nadruk op het Nederlands, om het Yelisey niet te moeilijk te maken. Wel geven we zaken mee waar wij van denken dat ze goed zijn voor zijn welbevinden. Ook de oorlog is aan bod gekomen, maar dan uiteraard wel op het niveau van de leeftijd van de kinderen”, reageert directeur van Klim Op Esther De Caluwe. “We hebben er helemaal niet bij stilgestaan dat we een Russisch met een Oekraïens kindje hebben gekoppeld. Het was niet de bedoeling om er een symbool van te maken. Het allerbelangrijkste is dat Yelisey zich comfortabel voelt in zijn nieuwe omgeving en tijdens de lessen. We zijn heel blij dat Ivan zijn steentje wil bijdragen. Deze samenwerking past ook mooi binnen de kernopdracht van het GO!, namelijk ‘Samen leren samenleven’.”

Volledig scherm Ivan (met streepjestrui) tolkt voor zijn nieuwe klasgenoot, de Oekraïnse Yelisey, van het Nederlands naar het Russisch © David Legreve

Opvang in Bonheiden

Yelisey verblijft momenteel samen met zijn 21-jarige zus en moeder bij het gezin van Sylvie Verbruggen in Bonheiden. “Ze zijn ontzettend lief en dankbaar. Voor Yelisey is het natuurlijk aanpassen, maar dat komt wel goed. Wij hebben het voordeel dat we pal tegenover de voetbal wonen. Tijdens een potje voetbal met ons zoontje was het ijs voor Yelisey al snel gebroken. Communiceren met het gezin doen we via Google Translate. Er zijn Oekraïners die door de oorlog voortaan weigeren om Russisch te praten, maar dat is bij hen dus niet het geval”, vertelt Sylvie. Yelisey, zijn mama en zus zijn via Polen en Duitsland in België beland. “Ik heb het gevoel dat het de laatste dagen is doorgedrongen dat ze hier misschien wel voor een lange tijd gaan blijven. Binnenkort gaan ze op Nederlandse les, de mama gaat opzoek naar werk en de dochter wil zich inschrijven bij Thomas More Hogeschool. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat deze mensen worden opgevangen. Moest er nog iemand twijfelen om vluchtelingen in huis te halen, doe het gewoon.”

