Rommelmarkt vult Lentemarkt in Bonheiden aan

Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: meest gemelde gevaarlij­ke punten Caputsteen­straat en Hoogstra­ten­plein aangepakt

Het drukke sluipverkeer in de Caputsteenstraat en de oversteekplaats aan het Hoogstratenplein in Mechelen werden tijdens VeloVeilig Vlaanderen in 2022 door onze lezers bestempeld als punten die extra aandacht verdienden. Een jaar later is de fietsveiligheid op beide punten merkbaar verhoogd, al ging dat niet altijd zonder... protest.