Roefeldag in Bonheiden op 25 juni: “Met gevarieerd aanbod aan animatie”

De jaarlijkse Roefeldag in Bonheiden vindt dit jaar plaats op zaterdag 25 juni. Centraal punt van het gebeuren is de Krankhoeve, in de Grote Doelstraat.

“De afgelopen twee jaar hebben we om gekende reden deze Roefeldag niet op de gebruikelijke manier kunnen laten doorgaan, maar we zijn zeer verheugd om deze dit jaar opnieuw te laten plaatsvinden. De roefelroutes vinden plaats tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur. Zowel tijdens de middagpauze als na de middagroutes is er een gevarieerd aanbod aan animatie voorzien. En om de Roefel af te sluiten is er een spetterende kinderdisco”, deelt het lokaal bestuur mee. Roefel is gratis en is voor alle kinderen van 6 tot 14 jaar. Iedereen, ook ouders, zijn welkom vanaf 16 uur.