Risicovolle bomen aan Chiro Rijmenam worden gekapt: “En vervangen door inheemse struiksoorten”

Sint-Katelijne-Waver Willy Jacobs keert terug naar discotheek Rio Club, na mislukte overname: “Gelukkig geen reputatie­scha­de opgelopen”

“Een overname? Nooit meer. De Rio sterft met mij aan het roer” De geplande overname van discotheek Rio Club in Sint-Katelijne-Waver is in het water gevallen. Een horeca-uitbater uit Bornem had met Willy Jacobs, al decennialang discotheekbaas van Rio, een deal maar kon de verwachtingen niet inlossen. “Op 7 september vliegen we er dan maar terug in”, aldus Jacobs.

11:03