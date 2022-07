Rioleringswerken Weynesbaan verhuizen, kerkhof Rijmenam 2 dagen onbereikbaar

Bonheiden Twintig chauffeurs rijden te snel in zone dertig

De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft op twee plaatsen binnen de zone dertig gecontroleerd op snelheid. In de Schoolstraat passeerden er 108 chauffeurs, 20 van hen reden te snel. Zij zullen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten. De topsnelheid bedroeg er 59 kilometer per uur. Ook in Schommen werd er gecontroleerd op snelheid. Van de 259 chauffeurs reed er hier geen enkele autobestuurder te snel.

