RijmRock viert 10de verjaardag met twee festivaldagen op nieuwe locatie: “Nog steeds in het centrum en op idyllische plek”

RijmRock mag dan misschien wel niet het allergrootste festival van de regio zijn, de namen die er de laatste jaren zijn gepasseerd zijn niet de minste. Onder andere Vive La Fête, Brihang, Frank Boeijen, Flip Kowlier, Daan en Maxi Jazz (Faithless) stonden op het podium. “Toen we in 2012 met RijmRock van start gingen, hadden we niet meteen verwacht dat er ooit een tiende editie ging komen. Maar al bij de eerste editie bleek dat het concept aanslaat en er in deze regio nog wel plaats is voor een festival. In 2012 mochten we al meteen zo’n 800 à 900 bezoekers verwelkomen. Tijdens de laatste editie, al is dat zelf moeilijk te schatten, waren er zo’n 3.000 festivalgangers”, vertelt organisator Rafaël Van Assche.

Twee dagen in Kastenjebos

“De grootste verandering van dit jaar is dat we geen één maar twee festivaldagen organiseren. Een tiende verjaardag verdient wel wat extra. Ook de locatie is nieuw. Voor het eerst zullen we ons festival optrekken in het Kastanjebos. Onze vorige locatie, het Stationsplein van Rijmenam, is door de komst van nieuwe woningen rondom het plein te klein geworden. In het Kastanjebos zitten we nog steeds in het centrum van Rijmenam en op een idyllische locatie.”

Volledig scherm Onder andere De Mens komt dit weekend naar Rijmenam © BELGA

Op de affiche

Om de tiende verjaardag te vieren nodigde de organisatie bands uit die in de geschiedenisboeken van het festival hun stempel hebben gedrukt. “Tien jaar geleden zat ik met De Mens in de studio en had ik het met de band over de eerste editie van RijmRock. De Mens beloofde me dat ze op de tweede editie van de partij gingen zijn, wat ook gebeurde. Zij zullen dit jaar de headliner van zaterdag zijn. Ook Yevgueni, dat de hoofdrolspeler was tijdens een fantastische editie, is er opnieuw bij.” Nog op de affiche staan The DeVilles, Ramkot, The Sore Losers, Pauwel en Fixkes. Raymond van het Groenewoud sluit op zondagavond de jubileumeditie af. Voor een ticket van de festivaldag op zaterdag tel je 20 euro neer aan de deur, voor die van zondag 25 euro. Een combiticket kost 40 euro.

Meer info via www.rijmrock.be

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.