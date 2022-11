Rijmenamse jaarmarkt gaat de avond in: meezingen met ‘Bim Bam Rijmenam’ om 20 uur

Roeselare Ook andere tweelings­broer ontkent aanslag te hebben voorbereid met pijpbom: "Vordering van parket is compleet verzonnen”

Nadat eerder z’n tweelingsbroer aangaf geen terrorist te zijn, ontkent nu ook Ali A. (31) dat hij een aanslag beraamde. Beide broers vlogen achter de tralies, nadat ze hun zus en schoonbroer in elkaar sloegen en in de woning van Munther A. in Roeselare een pijpbom werd aangetroffen.

