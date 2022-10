Reuzengrote dikke darm in ziekenhuis sensibiliseert over screenen bij darmkanker: “Belangrijk dat je er snel bij bent”

“Darmkanker is een veelvoorkomende kanker, de derde meest voorkomende bij mannen en tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen in België. In 2020 waren 3983 mannen en 3330 vrouwen gediagnosticeerd met darmkanker”, vertelt gastro-enteroloog Saskia Carton van het Imeldaziekenhuis. “Om de sensibilisering concreet te maken, kunnen geïnteresseerden en patiënten langsgaan in de inkomhal van het ziekenhuis om te wandelen door een grote dikke darm en om daar hun vragen persoonlijk te stellen aan de artsen.” Tijdens de namiddag werd er om het uur een infosessie gegeven door een arts. Hierin werd besproken waarom screening voor darmkanker zo belangrijk is, welke methodes voor screening er beschikbaar zijn en welke bevolkingsgroepen best screening ondergaan. “Het is zo belangrijk om er snel bij te zijn bij darmkanker. Dat maakt dat de overlevingskansen aanzienlijk stijgen. De prognose van deze ziekte is beter als het in een vroegtijdig stadium wordt ontdekt”, geeft Carton nog mee.