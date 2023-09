Renovatie van Sint-Martinuszaal afgerond: “Vanaf januari 2024 te huur voor verenigingen en particulieren”

Zoekactie naar vermiste jongeman (19) die in water viel in Leuven blijft na vier dagen zonder resultaat: “Kans is groot dat we veel verder in de vaart moeten zoeken”

Speurders zijn vrijdag in Leuven voor de vierde dag op rij gestart met hun zoektocht naar de vermiste jongeman (19) uit Haacht. Uit camerabeelden blijkt dat hij dinsdagochtend rond 5 uur, na de Jaarmarkt in Leuven, in het water viel aan de Vaartkom. De zoekactie werd omstreeks 16u opnieuw gestaakt zonder resultaat. “De meest aannemelijke theorie is momenteel dat het lichaam tussen de bodem en de oppervlakte drijft”, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen.