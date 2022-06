René uit Rijmenam is er 76 en loopt elke week 60 kilometer bij elkaar: “Liever ploeteren in modder dan op kasseien lopen”

René was in zijn jonge jaren jeugdspeler van KV Mechelen en voetbalde nadien onder andere in Hever en Rijmenam. Toen zijn voetbalcarrière tot een einde kwam, werd hij gebeten door de loopmicrobe. “Ik ben sowieso al niet het type om stil te zitten. Verslaafd is misschien niet het juiste woord, maar ik kan moeilijk zonder sport. Een halve dag binnen blijven en niets doen, is echt niks voor mij. Wekelijks loop ik 50 tot 60 kilometers. Als ik geblesseerd ben, ga ik baantjes zwemmen. Na het voetbal leek lopen een leuke nieuwe bezigheid. Ondertussen zijn we al vele jaren verder en ben ik het nog niet beu. Maar nogmaals; verslaafd is niet juist woord”, lacht René. “Het is niet dat het in de familie zit. Mijn moeder en vader hebben nooit aan sport gedaan. Mijn vader lachte me trouwens uit toen ik begon te lopen; maar jongen toch, dat doen alleen maar zotten.”

Volledig scherm René Versteven uit Rijmenam © Marc Aerts

Marathons

René heeft ondertussen een mooi palmares bij elkaar gelopen. Zo liep hij op zijn 65ste zijn laatste marathon. “25 keer heb ik een marathon gelopen. De laatste keer heb ik moeten opgeven omdat ik pijn kreeg door de kasseien. Die 42 kilometer zijn voor mij persoonlijk lang genoeg. De Dodentocht in Bornem? Ik pas. Een maand later ben je daar nog niet van gerecupereerd”, vertelt René. “Rond mijn 60ste zocht ik een uitdaging en ben ik met berglopen gestart. Op 13 april heb ik een kampioenschap voor 75-plussers gewonnen. De gemeente heeft me daar recent nog voor gehuldigd. De laatste vijftien jaar heb ik wel wat medailles bij elkaar gelopen. Ik heb ze nog niet geteld, maar het zijn er wel heel wat.”

10 Miles

Nog een uitdaging die René niet uit de weg gaat is de 10 Miles in Antwerpen. Op 25 april liep hij op anderhalf uur de 16 kilometer uit. “Dat kon beter. Ik had er graag 6 of 7 minuten minder lang over gedaan. De deelnemers liepen er echt door elkaar, hielden hun lijn niet, en het parcours was niet op mijn lijf geschreven. Ik ben geen grote fan van kasseien hé, en in Antwerpen ligt het daar vol van. Geef mij dan maar ploeteren in de modder. Ik ben toen trouwens met de fiets naar Antwerpen getrokken. Dat houdt de spieren soepel. Eigenlijk mag ik voor mijn leeftijd niet klagen. Af en toe heb ik een kwaaltje, maar het valt best mee. Zolang de gezondheid het toestaat, gaan mijn loopschoenen nog niet op pensioen.”