MIJN STAD. Het Lier van drummer en producer Bart Mannens (25): “Het wordt tijd tijd dat ze onze band eens uitnodigen op Lier Centraal”

Overdag werkt Bart Mannens (25) als service engineer bij GEA, maar ‘s avonds kan je hem vooral achter zijn drumstel of in de muziekstudio vinden. Samen met zijn co-producer Emiel Lagrillière en zanger Pieter Platteau vormen ze de driekoppige band JULIUS. Je kan deze opkomende band al op verschillende podia in de Benelux vinden. Bart woont zelf al zijn hele leven in Lier samen met zijn vier broers en zussen. “Ik ontdekte mijn favoriete plekje na mijn allereerste feestje in het jeugdhuis”, zegt de drummer.