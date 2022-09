Recordvangst van 600 kilogram cocaïne te danken aan Wijkdrugsteam: “Nooit eerder werd partij drugs van die omvang bij ons aangetroffen”

LEUVEN Somaliër geeft vriend messteek in de hals en gaat dan vrouwen lastig vallen op Oude Markt: parket vordert zes jaar cel

Een dispuut over een gsm tussen twee Somalische vrienden mondde in de lente van dit jaar uit in een steekpartij in de Naamsestraat in Leuven. Het 29-jarige slachtoffer verkeerde even in levensgevaar.

