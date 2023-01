Rechtbank interneert vrouw na lange burenruzie: “Naast bakstenen en rot fruit werden er soms zelfs hondenuitwerpselen over de haag gesmeten”

BonheidenDe 55-jarige T.K. uit Bonheiden is door de rechter in Mechelen geïnterneerd. De vrouw stond in februari 2022 terecht voor een ernstig geval van burenruzie. Aan haar buurvrouw moet de K. een schadevergoeding betalen van 15.000 euro.

De gemoederen tussen de twee buren laaiden in 2018 hoog op. De buurvrouw van K., een weduwe van Indische origine, stapte toen naar de politie om klacht in te dienen. Meermaals werd ze naar eigen zeggen belaagd door haar 55-jarige buurvrouw. De aanleiding hiervoor zou het uitvoeren van Hindoeïstische rituelen in haar tuin zijn. Die rituelen gingen gepaard met het gooien van rijstkorrels en bloemen, maar ook het branden van wierook.

Hondenuitwerpselen

En net dat was het grote probleem voor K. Zij vond dat ze teveel rook- en geurhinder had van die wierook. De belaging kende stelselmatig een toename in ernst. Zo bleef het eerst bij het trekken van foto’s en het maken van filmpjes, maar later werden er fruit, potten, bakstenen en zelfs hondenuitwerpselen over de haag gesmeten. Die had de Indische vrouw er net geplaatst in de hoop dat de belaging zou stoppen.

Internering

Wanneer er ook gaten in die haag werden gemaakt, stapte ze naar het gerecht. Op de zitting in februari werd er een schadevergoeding gevraagd. De rechtbank kende die ruim één jaar later nu ook toe. Verder sprak het na een psychiatrische onderzoek van K. ook nog de internering uit. Bij de behandeling van het proces in februari 2022 ontkende ze de feiten niet geheel, maar vond ze dat ze enkel had gereageerd op het gedrag van haar buurvrouw.

