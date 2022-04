Politie flitst chauffeur aan 51 kilometer per uur in zone dertig

De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft in Bonheiden 208 chauffeurs gecontroleerd in een zone dertig. De politie had zich zowel in de Guldensporenlaan als in de Schoolstraat opgesteld. Twintig chauffeurs hielden zich niet aan hun snelheid. In de Schoolstraat werd een chauffeur geflitst aan 48 kilometer per uur, langs de Guldensporenlaan was de hoogst gemeten snelheid 51 kilometer per uur.