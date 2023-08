Laboratori­um van Imeldazie­ken­huis kreeg make-over van 2 miljoen euro: “Sneller en efficiën­ter werken met nieuwe toestellen”

Het Imeldaziekenhuis in Bonheiden investeerde 2 miljoen euro in een verbouwing van het laboratorium en de aankoop van hoogtechnologische toestellen. De behandeling en de opslag van stalen kan zo sneller en efficiënter verlopen. Arbeidsintensieve handelingen, zoals de dopjes op de tubes plaatsen zijn, voor de labo-medewerker verleden tijd. “Vroeger was het hier een spaghetti van medewerkers die overal naar stalen aan het zoeken waren, nu is er meer rust”, klinkt het.