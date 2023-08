Parket bevestigt dat geen derden betrokken waren bij ongeval waarbij chiroleidster Mieke (20) stierf: “Geen woorden beschrijven hoe graag wij jou zien”

Bij het overlijden van de 20-jarige Mieke Verwaest zijn geen sporen van een aanrijding of betrokkenheid van derden gevonden. Dat is gebleken uit de eerste verslagen van het autopsierapport en wordt ook bevestigd door het Antwerpse parket.

De jonge chiroleidster werd zondagochtend omstreeks 8.15 uur aangetroffen in een gracht naast de rijbaan op de Oude Baan in Bonheiden. Hulp kon niet meer baten. De politie en het parket startten meteen een onderzoek. Er werd ook een onderzoeksrechter gevorderd. Naast een autopsie moest een toxicologisch onderzoek verder duidelijkheid brengen. Op het verslag daarvan is het voorlopig nog even wachten.

Hoe de jonge vrouw uiteindelijk ten val is gekomen, is niet duidelijk. Naar verluidt was ze op het moment van het ongeval onderweg naar het Mechelse stadsfestival Maanrock. Maar volgens de eerste vaststellingen blijken er dus geen sporen van een aanrijding te zijn noch sporen dat er een derde bij betrokken was. “Alles wijst op een zeer tragisch ongeval”, zegt parketwoordvoerster Kato Belmans.

Het overlijden van Mieke komt hard aan in Bonheiden. De gemeente werd maandag wakker in shock. Dat stelde ook burgemeester Lode Van Looy (BR30) vast. Hij opende in het gemeentehuis een rouwregister. Iedereen die dat wil, kan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis enkele woorden van troost achterlaten voor de familie en vrienden van Mieke. Ook Chiro Aksent Bonheiden, de Chiro waar Mieke leidster was, is in diepe rouw.

“Geen woorden kunnen beschrijven hoe graag wij jou zien”, klinkt het bij de Chiroleiding. Zij openen vanaf vandaag de kapel op hun Chirodomein zodat ook daar woorden van troost kunnen worden achtergelaten. Ook op de plek waar Mieke om het leven kwam, legden inmiddels al heel wat vrienden en voorbijgangers bloemen neer.

