Ouders kunnen opnieuw aangifte van pasgeboren kind in Imeldaziekenhuis doen

“Een geboorteaangifte kan opnieuw op maandag- en donderdagvoormiddag, na afspraak, tussen 10 en 12.30 uur. Het lokaal bestuur van Bonheiden en het Imeldaziekenhuis zijn blij deze extra service opnieuw te kunnen aanbieden”, klinkt het. “Tien jaar geleden werd gestart met de mogelijkheid tot geboorteaangifte in het Imeldaziekenhuis. Twee keer per week kwam een ambtenaar van de gemeente Bonheiden langs op de kraamafdeling van het ziekenhuis, zodat kersverse ouders daar hun kindje konden aangeven. Elk jaar werden er zo 850 à 900 geboortes aangegeven in het ziekenhuis, ongeveer 75% van het totaal aantal geboorteaangiften in Bonheiden. Het was soms een sfeervolle bedoening, nieuwe ouders kwamen langs met champagne, met de grootouders erbij of op blote voeten en in hun nachtkledij. De coronacrisis zorgde er jammer genoeg voor dat de dienstverlening door het team burgerzaken voor lange tijd aangepast moest worden. Geboorteaangiften van pasgeboren kindjes in het Imeldaziekenhuis werden dan ook tijdelijk stopgezet.”